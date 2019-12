I Futurieri, il docufilm ‘molisano’ in anteprima a Palazzo Gil

Il docufilm ‘I Futurieri’ arriva al pubblico in sala. Giovedì 19 dicembre alle ore 21 nel Palazzo dell’Ex Gil a Campobasso si terrà l’incontro con il regista e l’anteprima del docufilm prodotto e girato in Molise, in particolare in quel di Civitacampomarano.

Il film ‘I Futurieri’ nasce da un’idea di Simone D’Angelo, creativo regista molisano, prodotto dall’Associazione culturale Lilly in collaborazione con Corto Factory Image e il sostegno del bando ‘Turismo è Cultura’ della Regione Molise.

Al suo interno si narrano le vicende di un gruppo di intellettuali molisani tra cui Vincenzo Cuoco, Olimpia Frangipane e Giuseppe Maria Galanti, tutti alle prese con i cambiamenti storici e culturali che attraversano la società del Settecento.

A legare la trama come un filo rosso la domanda ‘Cosa sarebbe successo se nel Settecento ci fossero stati i social network?’. Ed ecco allora che i Futurieri si trovano a dover fare i conti con qualcosa che potrebbe stravolgere il corso degli eventi e dei loro destini, attraverso uno strumento fantastico che produce scompiglio.

A dare vita ai futuristi son gli attori: Augusto Zucchi, Gianni Parisi, Mario Patanè, Andrea Ortis, Giulia Mombelli, Chiara Cavalieri, Andrea Cioffi, Noemi Bordi, Daniele Borghi, Francesco Sechi, Diego Florio, Simone Vaio, Diego Sommaripa, Pedro Filipe Mendes, Amedeo Ambrosino.

“I Futurieri nasce come cortometraggio, oggi diventa un film grazie alla quantità di contenuti che Vincenzo Cuoco ci ha offerto e alla sua grande modernità̎“. Fu lui il primo vero Futuriere.

Tanti i professionisti sul set, oltre al regista Simone D’Angelo: dal direttore della fotografia Alberto Marchiori, all’assistente alla regia Annalisa Montanaro, dalla fotografia di scena di Costanzo D’Angelo, alla scenografa Alessandra Benaduce, per finire con la make up artist Martina Moretti e la parrucchiera Paola Buda.

L’ingresso è libero ma è preferibile riservare il proprio posto scrivendo una mail all’indirizzo: produzione@cortofactoryimage.com

Si riceverà una mail di risposta comprensiva della conferma di prenotazione.