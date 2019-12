Hidro Sport, a Campodipietra brillano gli Esordienti

La piscina di Campodipietra ha ospitato la seconda edizione del Trofeo della velocità riservato alle categorie Esordienti A e B, con una formula che ha previsto lo svolgimento delle 4 discipline natatorie sulla distanza dei 50 metri, con classifica finale redatta dalla sommatoria dei tempi dei 4 stili in programma.

Ottimi ed incoraggianti i riscontri finali per i giovanissimi atleti della Hidro Sport, a cominciare dalla categoria esordienti B femmine nate 2011 dove si è imposta Cristiana Di Frangia che ha realizzato i migliori crono in tutte le specialità e di conseguenza si è aggiudicata la classifica finale con ampio margine sulle inseguitrici. Positive poi le prestazioni di Alice Palladino, Benedetta Agostini, Martina Notardonato, Elena Oriente e Maddalena Iannone.

Nella stessa categoria tra le nate 2010, testa a testa apertissimo tra le prime 3 della classifica finale che ha visto sul secondo gradino del podio Eleonora Patierno, con il miglior tempo assoluto nei 50 SL, e sul terzo Gemma Guiderdone, la più veloce nei 50 farfalla. Nella classifica finale Si sono ben comportate anche Maria Ludovica Tremonte, Giulia D’aloiso, Camilla Palmieri e Giulia Colalillo.

Nel settore maschile degli Esordienti B nati nel 2010 il miglior giallo-blu è stato Francesco Fasciano giunto terzo nella classifica generale ed autore del miglior crono nei 50 dorso, mentre si sono distinti nelle prove parziali anche Alessandro Inicorbaf, Edoardo Gaeta, Massimo Ferretti, Mattia Carpino, Rupert Libertone, Luigi Graziano, Marco Vitantonio e Mattia Spensieri.

Tra i nati 2009 è stata netta l’affermazione finale di Luigi Pallante capace di realizzare i migliori tempi in tutte le specialità. A ridosso della zona podio , grazie a prestazioni individuali interessanti, si sono piazzati Francesco Marra, Francesco Ziccardi, Vladislav Khamchuk, Christian Giamberardino, Edoardo Geta, Riccardo Mariano e Fabio Testa.

Tra le esordienti A femmine nate nel 2009, dopo un altro avvincente testa a testa per i 3 gradini del podio la portacolori della Hidro Sport Miriam Di Ridolfo ha realizzato i migliori tempi assoluti sia nei 50 dorso che nei 50 SL che l’hanno portata ad aggiudicarsi la medaglia d’argento nella classifica generale. Anche Francesca Bellucci, Rosalie Barbieri, Francesca Cerri, D’ippolito Elisabetta, Alessia e Sara Fantetti hanno ottenuto buoni piazzamenti nelle discipline individuali in questa categoria.

Doppio podio giallo-blu tra le nate 2008, grazie agli ottimi piazzamenti nelle varie specialità per Giovanna Muccitto, argento finale, e per Sara Colalillo terza e con il miglior crono assoluto nei 50 dorso. Sara Sabella, Domitilla Oriente e Jenna Carissimi si sono distinte nelle prove individuali che hanno permesso loro di ben posizionarsi nella classifica generale.

Superiorità schiacciante invece tra i nati 2008 della categoria maschile degli Esordienti A dove le prime 5 posizioni della classifica finale sono state ottenute da atleti Hidro Sport. Nello specifico, vittoria finale per Michele Pio Gasbarrino grazie ai successi parziali ottenuti nei 50 dorso, nei 50 farfalla e nei 50 rana; secondo gradino del podio occupato da Edoardo Libertone, autore del miglior tempo nei 50 SL e terzo gradino del podio per Emanuele Palmieri, molto costante nelle quattro prove in programma. Dietro di loro, raccolti in un distacco di appena 1 secondo, Alessio Russo giunto quarto e Michele Lamenta quinto. Matteo Vitantonio, Edoardo Tundo, Giovanni Di Toro e Jacopo Alloggio hanno fornito incoraggianti prove individuali e mostrato progressi tecnici in tutte le discipline.

Infine tra i nati 2007 non sono giunte medaglie finali ma le prove intermedie hanno evidenziato le capacità tecniche di Vittorio Sciarretta, Francesco Stinziani, Giovanni Benenati, Lorenzo Ramacieri e Alessandro Zichella.

“Bilancio assolutamente positivo per questi nostri giovani atleti – le parole del presidente e tecnico Toni Oriente – la nostra squadra continua a crescere in maniera costante e dietro a questi risultati prestigiosi si muove un gruppo che lavora con grande impegno e passione e di conseguenza raccoglie risultati tangibili prova dopo prova”.