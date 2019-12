Da quattro giorni gran parte di Petacciato è isolata dalle comunicazioni su linea fissa, sia da telefono che da Internet. Non funzionano né Internet né telefono fisso, per via di un grosso guasto sulla rete Telecom. Gran parte del paese, probabilmente più della metà del centro abitato, dal paese vecchio fino alla zona che affaccia verso le campagne, è isolata e non si sa quando le comunicazioni torneranno regolari.

Il disagio più evidente è quello del Comune. In municipio infatti da lunedì è impossibile eseguire qualsiasi operazione telematica. I cittadini vengono quindi rimandati a casa anche per le operazioni più semplici e veloci. Ma il disagio è anche quello delle attività commerciali della zona di viale Pietravalle e dintorni.

Problema evidente poi nelle case. I petacciatesi stanno subendo un danno palese, per un servizio che pagano abitualmente e che da domenica ormai non possono utilizzare, né sanno quando se ne verrà a capo.

Da quanto appreso, dopo la prima segnalazione sarebbe stato rilevato un guasto isolato, per via di alcuni cavi rosicchiati dai topi nel sottosuolo, come purtroppo accade molto spesso. Ma in seguito all’arrivo di una squadra di tecnici di una ditta esterna abruzzese che opera per conto di Telecom, si è scoperto che c’era un guasto ben più grave a monte, sulla linea principale che serve oltre metà del paese.

I lavori di riparazione vanno avanti da giorni ormai, ma non ci sono ancora risultati sufficienti per poter ridare a Petacciato la normale comunicazione via telefono o Internet. In paese molti stanno perdendo la pazienza, chiedendosi quando tutto questo finirà.

Per altro non si tratta di un caso isolato. Solo a settembre di quest’anno oltre 50 famiglie erano state lasciate senza Internet e telefono fisso per diversi giorni, anche in quel caso per un grosso guasto poi riparato.