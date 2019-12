Gli rubano l’auto ma i carabinieri la trovano poco dopo e la restituiscono

Gli avevano appena rubato la sua fiat panda, quando – per fortuna – ha avuto la bella notizia: l’auto era stata recuperata.

A trovarla poco tempo dopo il colpo, i carabinieri della compagnia di Termoli e del nucleo operativo, stanotte impegnati in un controllo a tappeto del territorio.

La Panda si trovava in via XX Settembre, evidentemente in attesa che i complici la prelevassero per portarla via.

Era stata rubata in centro poco prima, forse con l’intenzione di trasformarla in un serbatoio di pezzi di ricambio nella zona del foggiano, come avviene sempre più spesso con le auto rubate.

Questa volta però un bel regalo di Natale per il proprietario, che si è visto restituire la macchina prima ancora di riuscire a rendersi conto che gli era stata rubata. I carabinieri continueranno le attività di controllo del territorio, intensificate in queste feste natalizie, anche e soprattutto a garanzia della sicurezza dei cittadini.