Lo sport come momento di aggregazione per ricordare un amico che resta nel cuore di tutti. Una giornata speciale, quella di sabato 30 novembre, dedicata a Mario Macchiagodena, scomparso nel 2005. L’occasione è stata offerta da una partita inedita di calcio a 5 tra le squadre della Montes e della Frenter Larino sul campo di Montelongo, paese di origine dei genitori del giovane.

Al termine dell’incontro, è stata scoperta una targa in sua memoria che darà anche il nome al campo: “Il tuo sorriso illuminava tutto ciò che era intorno a te. A Mario Macchiagodena. I tuoi amici di Montelongo e Larino”. Un’iniziativa lodevole che segue anche i memorial organizzati in passato e la partita che ogni anno viene organizzata in estate proprio dagli amici di Montelongo e Larino.

Presente la sorella di Mario che, a nome della famiglia, ha ringraziato tutti i presenti per aver condiviso un ricordo speciale che si è consolidato negli anni con un’amicizia custodita sempre nel cuore. In tanti hanno partecipato all’evento e si sono intrattenuti per un momento di condivisione conclusivo.