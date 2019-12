A distanza di due settimane dall’ azzeramento della Giunta comunale, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha firmato i decreti di nomina dei nuovi assessori. Tre su quattro in realtà sono i “vecchi” assessori, a cominciare da Giuliano Senese che conserva Lavori Pubblici, Urbanistica, politiche abitative e energetiche e il ruolo di vice.

Via Elisa D’Astolfo, ex assessore ai Servizi sociali non riconfermata dal primo cittadino, il quale ha deciso per il momento di tenere per sè la delega ritenendo che il rapporto di fiducia indispensabile per la riconferma sia venuto a venuto a mancate. Al suo posto – ma non nello stesso ruolo – sempre una donna, come imposto dal bilanciamento tra generi previsto dalla legge Delrio (quote rosa). lei è Stefania Addesa, attuale presidente del Consiglio comunale che nelle prossime ore dovrà dimettersi avendo accettato l’incarico del sindaco.

Ottengono per la seconda volta piena fiducia poi Giuseppina D’Onofrio, delega all’Ambiente, Raccolta differenziata, decoro urbano e lotta al randagismo, Giuseppe Aristotile, assessore alle risorse umane e al Personale, alla Sicurezza e alla Polizia Locale, alla protezione civile e allo Sport. Non solo, perché Aristotele (nella foto sotto) ha anche le deleghe al servizio Igiene Ambientale , Verde pubblico e trasporti.

La new entry dell’esecutivo Bellotti bis è Stefania Addesa (a destra nella foto sotto con il sindaco) che guadagna Istruzione scolastica, Servizi all’infanzia, Pari opportunità ma anche Commercio Fiere e Mercati.

“La nomina degli assessori spetta al sindaco ai sensi di legge” chiarisce Mario Bellotti, definendosi soddisfatto per il nuovo assetto “che è già operativo”, in riferimento alla seduta di Giunta che questo pomeriggio, al termine del consiglio comunale e della firma dei quattro decreti di nomina, si è tenuta in Municipio. Immaginabile la delusione di Elisa d’Astolto che si ritrova fuori dal braccio esecutivo comunale.

Non è escluso però che a lei possa andare una delega cosiddetta secondaria, visto che il sindaco si è riservato di nominare i consiglieri delegati, azzerati anche quelli esattamente due settimane fa, dopo le festività natalizie. Per il momento il primo cittadino trattiene nelle proprie competenze oltre ai Servizi sociali anche il Bilancio.