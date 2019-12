Giochi (e libri) in MoVimento, l’iniziativa di riciclo e scambio

Torna anche quest’anno l’iniziativa ‘Giocattoli in MoVimento’, organizzata dal M5S.

A Termoli i pentastellati, come abitudine ormai da qualche Natale, daranno appuntamento alla cittadinanza il 6 gennaio dalle 9 alle 13 con un banchetto in via Adriatica – al centro di Corso Nazionale – per mettere a disposizione dei bambini libri e giocattoli di ‘seconda mano’ ma in buono stato.

Una sorta di economia circolare del giocattolo e del libro. “Abbiamo bisogno del tuo aiuto, nei prossimi giorni portaci i tuoi giocattoli o libri usati ma in buono stato presso il nostro Punto Informativo”.

La mattina del 6 gennaio i giocattoli e i libri saranno messi a disposizione dei bambini che potranno scambiarli con altri giocattoli o libri da loro portati.

“Riciclo, riutilizzo, scambio. Tre parole che rappresentano tre azioni fondamentali che tutelano l’ambiente e che riguardano la sfera sociale, donando un giocattolo o un libro ai bambini più bisognosi.

Con Giocattoli in Movimento riduciamo drasticamente il numero di giochi destinati alle discariche.

Inoltre portando i vostri bambini ai nostri gazebo potranno imparare, giocando, l’importanza del riuso e della condivisione”.