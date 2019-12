Un premio alla termolesità ed a chi, malgrado lontano mille chilometri, resta ancorato alle sue radici, come gli studenti che si sono distinti durante il percorso di studi, rappresentando un baluardo di speranza per tutti: in una parola ‘Gente di mare’. L’evento, giunto alla 32esima edizione, si è svolto questo pomeriggio giovedì 5 dicembre, in concomitanza con la festa di San Basso, il patrono di Termoli e della gente di mare alla presenza del primo cittadino Francesco Roberti (intervista QUI) e dell’amministrazione comunale.

Il premio di quest’anno, importantissimo per tutti i termolesi, ha assunto un significato ancora più significativo perché ha premiato due polisportive, Santi Pietro e Paolo ed il Gruppo Sportivo Difesa Grande ed ha consegnato due targhe postume dedicate a termolesi doc ormai scomparsi: il primo è Giuseppe Marinucci, per tutti Peppino Mussoline, che ci ha lasciati il 15 ottobre scorso. “Il personaggio ideale per il premio, la scelta non poteva ricadere che su di lui. Una vita dedicata al mare, ma soprattutto al porto che era probabilmente, anzi senza probabilmente, il suo habitat naturale tanto da dire sempre ‘Quando non ci sarò più qui sulla terra, seppellitemi in mare’”. A ritirare il premio sua figlia Paola ed il nipote.

32esima edizione premio 'Gente di mare'









Il secondo è Andrea Scotto Di Santolo, scomparso 30 anni fa proprio nel suo mare, che lui tanto amava: “Questo vuole essere un piccolo contributo alla memoria di quanti come lui hanno dato la vita per il mare. Sono trascorsi 30 anni da quel tragico giorno in cui perse la vita, in una battuta di pesca. Lui, uomo di mare, sposato da pochi anni e con un figlio ancora da crescere”. Il premio è stato consegnato alla moglie ed al figlio.

A loro, ed alle polisportive, si sono aggiunti altri 5 termolesi: Erika Pellicciotti, campionessa del mondo di danza sportiva che ha vinto l’oro di Electric Boogie assieme a Gabriele Benedetto, Vincenzo Magnati, addestratore di cani classificatosi primo ai campionati nazionali di addestramento, l’asd Emozioni Latine con Angela Lorito, Miriam Infusino, Miriam Marcovecchio, Marco Collini, Errico Carafa e Arianna Zizzari che, guidati da Christian Falcone e Mariaclelia Carota, hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali di latin show. A ritirare il premio anche Massimo Mastrangelo e Pierfrancesco Citriniti, regista e videomaker attualmente impegnato nel programma di LA7 ‘Propaganda Live’, “si batte da sempre per dare voce ai giovani e far capire alle amministrazioni l’importanza di dare loro ascolto, per permettergli di trovare nella propria terra quel desiderio che molti giovani di Termoli sono costretti a cercare altrove”.

Accanto a loro, spiccano anche gli studenti termolesi che si sono distinti per i voti:

Istituto Comprensivo Bernacchia

Cacchione Francesca Pia

Morrone Giada Grazia

Nocera Marika

Pano Sofia

Caterino Giuseppe

Scuola Secondaria Schweitzer

Tieri Aurora

Istituto Comprensivo Brigida

Di Natale Dino Maria

Mastroiacovo Chiara

Caserta Chiara

Marino Audrey

La Piccirella Mattia

Liceo classico

Parlapiano Federica

Pietropaolo Lorenzo

Liceo Scientifico

Atorino Clara

Di Giacomo Valentina

Moscarella Roberto Pio

Scrascia Giulia

Guerrera Lorenza

Beato Alessandro

Biondi Benedetta

De Santis Raffaele

IISS Alfano da Termoli

Dragonetti Andrea

Serafini Francesco

Marini Francesco

Sacco Chiara

Silvestri Antonella

Colavitti Emanuele

Miele Francesca

Santangelo Giuseppe Pio

Vaccaro Pierpaolo

Liceo Artistico Benito Jacovitti

Rossini Samuele

Pietroniro Cristian

Rusu Florin Andrei

De Gregorio Noemi

Quaranta Saverio

Florio Gabriele

Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità Federico di Svevia

Farinelli Isabella

D’Angelo Maria Chiara

Antonacci Lorenza

Vasciarelli Lorena Soccorsa

Zeoli Rebecca

IIS Giovanni Boccardi

Grassi Martina

Campolieti Nunziatina

Francario Margherita

Plescia Lucia

Iasenzaniro Andrea

Giuditta Maria

Di Iorio Emanuela

Occhionero Gaberiall

D’Alessandro Adriana

Università

Vitone Antonello

Scutti Simona

Virgilio Giada

Nuzzi Raffaella

Nardino Ilaria

Capobianco Tina

Sacco Maio

Burzomato Arturo

Mohammed Suleman

Pagano Laura

Galante Antonella

Lippolis Doriana

Mastrostefano Giada

Ramunno Giuseppe

Romstain Evelyn

Abbadessa Lara

Restaino Marianna

Sterlacci Laura

Grande emozione, in sala, per le poesie di Nicolino Cannarsa e la canzone ‘U Battellucce’, rigorosamente in termolese, cantata da Angelo Ciavarella con l’accompagnamento de ‘La voce della tradizione’ di cui vi proponiamo il video.