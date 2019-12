Ultimi preparativi in queste ore per la 32esima edizione del premio ‘Gente di mare’, riconoscimento che l’Amministrazione comunale attribuisce agli studenti più meritevoli delle scuole cittadine e a personalità della città che si sono distinte in campo locale e non solo.

Quest’anno, novità rispetto alle ultime edizioni, la sede in cui avverrà la cerimonia di premiazione è l’auditorium della chiesa di San Francesco in viale San Francesco, proprio di fronte all’ospedale San Timoteo. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre, giorno in cui ricorre la festività di San Basso, con inizio della cerimonia alle ore 17.

Verranno consegnati, come detto, gli attestati di merito agli studenti delle scuole medie e superiori del territorio comunale e dell’Università del Molise. Inoltre sono 9 i concittadini che si sono particolarmente contraddistinti in ambito culturale, sociale e sportivo del territorio che otterranno il conferimento del premio.

È prevista oltretutto la partecipazione di Nicolino Cannarsa che leggerà delle poesie in vernacolo dalla Voce della tradizione e canti popolari.