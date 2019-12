Gatti e cani randagi, al Decò raccolta alimentare e campagna adozioni

Chi trova un amico trova un tesoro e, se questo amico è un batuffolo di pelo a quattro zampe, la sua amicizia sarà la più fedele tra tutte. Con l’arrivo del Natale sono tante le famiglie che scelgono di regalare un cucciolo ad i propri figli: dopo averlo acquistato, lo posizionano sotto l’albero con un bel fiocchettino in attesa che i più piccini lo trovino.

Eppure, a pensarci bene, non esistono supermercati dove vendono umani, però ci sono quelli in cui trovare animali: perché, invece di spendere soldi, non scegliete di adottare un gatto o un cane dalla strada o da uno dei canili e gattili presenti in Regione? L’affetto e l’amore che vi dimostreranno saranno uguali, forse maggiori dal momento che gli avete salvato letteralmente la vita, a quello dei simili acquistati nei negozi.

È su questo che si basa la campagna ‘Gli amici non si comprano, si amano’ organizzata dal supermercato Decò di Guglionesi in collaborazione con l’associazione ‘Zampe nel cuore Onlus’ per lunedì 9 dicembre. “Gli animali non sono giocattoli. Se desideri amici pelosi non metterli sotto l’albero…adottali. Adotta un compagno per la vita, un cuore a quattro zampe, una famiglia per sempre”, cita la locandina dell’evento. Lo scopo è duplice: in primis la raccolta alimentare per cani e gatti randagi.

Il messaggio più importante, però, resta uno: non abbandonare i propri amici a quattro zampe ed adottarne uno dai gattili, canili o dalla strada. Non solo li salverete, ma conoscerete il vero significato della parola amore incondizionato: quel sentimento senza pretese, senza forzature, il più puro di tutti. Al vostro cane o gatto non interessa che siate ricchi o poveri, bassi o alti, magri o grassi. A loro importa farvi stare bene e restare al vostro fianco. Per sempre.