Fumano, fanno male a se stessi e a chi sta a contatto con loro e per giunta inquinano pure l’ambiente. Ma adesso per i fumatori che vivono o frequentano Petacciato c’è una possibilità per evitare almeno di far del male all’ecosistema.

Il Comune di Petacciato si è infatti dotato di un nuovo strumento per evitare che le strade, le aiuole e i giardini si riempiano di mozziconi di sigarette.

Grazie a una donazione dell’ex sindaco e imprenditore Angelo Greco, a capo dell’azienda Greco Meccanica dove per altro lavora anche il primo cittadino attuale Roberto Di Pardo, sono stati posizionati nei giorni scorsi in paese 13 ‘mangiacicche’, vale a dire dei mini cestini dove poter gettare esclusivamente i mozziconi.

Dal Paese vecchio a viale Pietravalle, i 13 dispositivi ecologici di raccolta mozziconi realizzati in metallo e prodotti dalla Greco Meccanica sono stati montati su dei lampioni.

“Striscia ne parla, noi agiamo” ha scritto di recente sui social il sindaco, facendo riferimento alla campagna di sensibilizzazione promossa da Striscia La Notizia, che di recente proprio per questo argomento ha incontrato a Termoli il primo cittadino Francesco Roberti, il quale ha promesso all’inviato Riccardo Trombetta di impegnarsi contro chi getta i mozziconi a terra.