Le previsioni sul Molise

MARTEDÌ 10 Il vortice di aria fredda di origine nord atlantica inizia a far sentire i suoi effetti anche in Molise: per la giornata di oggi è previsto un sensibile aumento della nuvolosità con piogge moderate nella prima parte della giornata e temporali sulla costa. In serata cominceranno a cadere i primi fiocchi di neve oltre i mille metri su Campitello Matese, Pescopennataro e Capracotta. In calo le temperature che non supereranno i 10/11 gradi nei valori massimi e andranno sotto lo zero nelle località di montagna. Anche i venti faranno la loro parte amplificando la sensazione di freddo in particolare sulla costa dove spireranno da nord-ovest mentre saranno più moderati sulla provincia di Campobasso.

MERCOLEDÌ 11 Ancora neve in alto Molise dove è prevista una precipitazione di moderata intensità a Capracotta e Agnone. Da coperto a molto nuvoloso con piogge sparse sul resto del territorio regionale. Un sensibile miglioramento seguito da ampie schiarite nel pomeriggio e in serata anche se le temperature resteranno basse sfiorando lo zero termico nella notte in quasi tutti i centri del Molise.

GIOVEDÌ 12 Giornata segnata da instabilità con addensamenti sparsi in mattinata e schiarite pomeridiane. Foschia è prevista nel settore frentano poi ancora nubi. Lievemente in risalita la colonnina di mercurio nei valori massimi.