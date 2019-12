Franco e Perla chiude: dopo 26 anni di attività, lo storico negozio di scarpe di proprietà di Franco Bracone chiude i battenti per sempre. Un’attività che ha fatto tendenza, vestendo intere generazioni dai 0 ai 99 anni ed oltre, dettando mode ancor prima che queste lo diventassero ed anticipando i tempi sul fronte delle scarpe sportive o eleganti.

Un negozio, quello di Corso Nazionale 142 con affaccio su due arterie, che per anni ha vestito i piedi di ballerine provette ed amanti che del ballo che, da Franco e Perla, riuscivano a trovare la scarpa giusta che si adattasse perfettamente al proprio piede, proprio come quelle di Cenerentola. Franco Bracone, dopo un trentennio di onorata carriera nel mondo del commercio, ha scelto di ritirarsi ma non prima di lanciare un’offerta incredibile per ringraziare la clientela, ed i cittadini, della fiducia ricevuta.

Da oggi e fino alla fine di dicembre, data in cui l’attività chiuderà definitivamente i battenti, le scarpe saranno super scontate, con prezzi davvero contenuti: si va da un minimo di 10 euro fino ad un massimo di 49 euro. Nel negozio di Corso Nazionale 142 troverete ciò che fa per voi: scarpe sportive, eleganti, comode, ciabatte per tutti i gusti. Un vasto assortimento per bambini, uomo e donna, con la qualità dei materiali di sempre. Indecisi sul regalo di Natale? Correte da Franco e Perla e troverete il regalo perfetto per i vostri cari, a prezzi contenuti.