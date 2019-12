Una serata di festa, quella della notte di Natale, si è trasformata in tragedia a Vinchiaturo. Una giovane di 35 anni era appena uscita da un locale e di lì a qualche chilometro è stata travolta da un’auto. Un impatto violentissimo per la donna che è volata via di diversi metri dal punto in cui l’auto l’ha centrata.

Il conducente non si è fermato sebbene sia improbabile che non si sia accorto di nulla. La ragazza, una 35enne del posto, è ora in condizioni disperate al Cardarelli, dove lotta tra la vita e la morte. La prognosi è riservata ma le sue condizioni sono disperate.

I Carabinieri della Compagnia di Bojano stanno passando al vaglio alcuni filmati acquisiti da diverse telecamere della zona con l’obiettivo di risalire all’automobilista pirata. Per il momento tuttavia non è stato individuato nessuno e i militari rinnovano l’appello alla popolazione. “Chiunque sa, ha visto qualcosa, è in possesso di un elemento utile alle indagini si rivolga alle stazioni Carabinieri di Vinchiaturo o di Bojano, aiuti la ricostruzione dei fatti”.

Il terribile incidente è avvenuto intorno all’1 e 50 di notte. Il sospetto, che è ancora in attesa di conferme, è che il pirata possa essere una persona del luogo, residente in zona. È anche su questo che i Carabinieri sono al lavoro.