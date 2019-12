Esercito, cambia il comandante regionale: arriva il colonnello Amoriello

Cambio al vertice del Comando Militare Esercito Molise. Nella mattinata di martedì 10 dicembre, la caserma “G. Pepe” di Campobasso ha ospitato la cerimonia di cambio al vertice del Comando Militare Esercito Molise: il Colonnello Francesco Paolo D’Ianni, in carica dal dicembre 2018, ha ceduto il posto al Colonnello Fulvio Amoriello.

Alla presenza del Vice Comandante per il Territorio, Generale di Brigata Tommaso Vitale e di numerose autorità civili e militari, ha tenuto il suo discorso di commiato il Colonnello D’Ianni, il quale, non senza rammarico nel lasciare il servizio attivo dopo una lunga carriera al servizio della Forza Armata, ha “espresso gratitudine e soddisfazione per lo spirito di collaborazione istituzionale riscontrato all’interno della Regione che ha caratterizzato il suo anno di comando dell’Ente”.

Originario del beneventano, il Colonnello Fulvio Amoriello, proveniente dalla Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’ ha iniziato la sua carriera militare nel 1984 e da allora ha assolto numerosi incarichi di comando ai vari livelli in Italia e all’estero, in particolare ha partecipato a operazioni sul territorio nazionale in soccorso alle popolazioni e in concorso alle forze di Polizia, e a missioni internazionali in Kosovo, Iraq, Afghanistan e Libano.

Il Colonnello Amoriello è laureato in Scienze Organizzative e Gestionali e in Giurisprudenza e ha conseguito il Master di I livello in criminologia e studi giuridici forensi, nonché il Master di II livello in strategie organizzative e di innovazione nella Pubblica Amministrazione.

È sposato con la signora Maria Rosaria e ha due figli, Davide e Roberta.