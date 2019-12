La roulotte fronte mare è presidiata da un cane pulcioso, accanto a una parabola allestita alla meno peggio per guardare la tv. Qualche coperta vecchia gettata sulle sedie da pic-nic, un fornelletto a gas per cucinare. Pentolame sporco, un tavolino pieghevole sotto il pino. Ma no, non è una vacanza. E’ una casa. La casa di qualcuno che non ha un altro posto in cui stare.

Succede a Termoli, come succede a Campobasso. E non è più nemmeno una novità incrociare cittadini che vivono in auto nemmeno nei piccoli centri, dove ci si conosce praticamente tutti e ci sono decine e decine di case sfitte, di appartamenti che invecchiano nei quartieri storici, desolatamente vuoti e disabitati, talvolta con il cartello “Vendesi” sull’ingresso.

Si chiama “emergenza abitativa”, e il fenomeno non lascia immune il Molise, che da anni è purtroppo entrato nel novero dei territori preda di disagio abitativo. Sono tanti i cittadini che stanno trascorrendo le feste natalizie senza un tetto “vero” sulla testa, in situazioni di fortuna, precarie, scomode.

La questione casa nel nostro territorio resta uno dei problemi sociali più gravi, sebbene se ne parli pochissimo o non se ne parli affatto. Il numero di sfratti nell’anno che sta per concludersi non è ancora ufficiale, ma secondo le stime elaborate sull’andamento degli ultimi anni dovrebbe superare quota 600. Gli sfratti emessi per “morosità” supererebbero i 150. Centinaia di famiglie hanno perso la casa nell’arco del 2019, mentre le richieste abitative presentate nei Comuni si allungano.

Le graduatorie raccontano di una situazione allarmante, di persone che hanno perso il lavoro nella crisi profonda che attanaglia il Paese, di pensionati che non riescono a tirare avanti e non possono permettersi i costi degli affitti, di famiglie con bambini piccoli che rischiano di ritrovarsi in mezzo a una strada (e in alcuni casi ci sono già finite) e hanno fatto domanda di alloggio in una casa popolare. Ma le case popolari sono poche rispetto al bisogno reale, mentre gli interventi per realizzarne nuove palazzine Iacp tardano.

I poveri sono tra di noi. E passano inosservati. Fino a qualche anno fa sembrava impossibile che una roulotte affacciata sul mare potesse essere una casa. Per i molisani, e specialmente per i cittadini di Termoli, quella è una immagine legata inscindibilmente alle ferie, al relax. Invece è una casa. Che rischia di non scandalizzare più nessuno.