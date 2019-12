Ecco l’Albero di Natale: l’accensione a Santa Lucia

Un bell’abete alto e maestoso (rigorosamente vero, ndr) questa sera, 9 dicembre, ha fatto la sua comparsa in piazza Vittorio Emanuele. È ancora privo di decorazioni e luci ma presto arriveranno anche quelle: il 13, in occasione di Santa Lucia, sarà acceso e risplenderà al fianco di San Giorgio e a pochi passi da Babbo Natale a cavallo della luna, già vestito a festa da domenica sera. Una decisione voluta dall’amministrazione comunale quella di ‘centellinare’ eventi e inaugurazioni.

Come spiegato dall’assessore Paola Felice in sede di conferenza, “si tratta di un albero donato da un’azienda del posto e si è deciso di inaugurarlo il 13”. L’evento si chiama ‘Natale sotto l’albero’ e andrà in scena a partire dalle 17.00. Nello stesso giorno, intorno alle 20.00, sempre nella piazza del Municipio si esibirà il coro dell’Università degli Studi del Molise con il concerto ‘Happy Xmas. Music is not over’.

E il 13 dicembre sarà la seconda volta per i mercatini di Natale di via Ziccardi che hanno riscosso un grande successo nella giornata dell’Immacolata. Molte presenze, ottime proposte e tanta bella musica sulle note di Fred Bongusto che risuonano in tutto il centro storico.