Imperdibile evento domani – venerdì 20 dicembre – presso la chiesa di San Bartolomeo a Campobasso.

A partire dalle ore 15:30, laboratori di fumetto con i fumettisti “Bonelli”, Antonio Sarchione e Riccardo Latina.

Ma dalle 18 inizierà la sezione di sketching con personalizzazione delle etichette della “Birra di Natale” di “Hops Up!” con i maestri fumettisti in collaborazione con il collettivo “NOIRexist-fumetto molisano”. Un’idea da sfruttare per regali originali da donare a chi si vuole bene. La birra, si sa, piace un po’ a tutti… se poi è pure personalizzata a tema natalizio dalla magica matita di fumettisti eccezionali come Sarchione e Latina allora l’appuntamento diventa rigorosamente irrinunciabile.

Non è finita qui. Perché sempre domani alle 20:30 sarà il momento di “A Christmas Carol” di C.Dickens, con le illustrazioni accompagnate dalla calda ed emozionante voce dell’attore e doppiatore Luca Violini, con i nostri attori Aldo Gioia e Francesco Vitale, la musica dal vivo con Luigi Bove al piano, Serena Minicucci voce solista e lo straordinario coro degli amici di CuoreNonMente.

Al laboratorio di fumetto per ragazzi, parteciperà la maestra fumettista Valentina Bianconi. Da 4 anni in Bonelli per “Dragonero Young” e come colorista in “Dragonero Magazine”, e già insegnante alla prestigiosa Scuola Romana dei Fumetti, attualmente lavora per “Aftershock Comics”, oltre che per “Bonelli”.