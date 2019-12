E’ arrivato “Goombah” , il terzo disco dei Chilafapuliska

La giovane band abruzzese dei Chilafapuliska pubblica il terzo album della propria carriera a distanza di 4 anni dal precedente. Abruzzese ma con un pezzo di Molise: il chitarrista e tastierista è un volto noto della nostra regione. Si tratta di Marco La Fratta, gestore insieme al fratello Maurizio del celebre Bobby’s Bar situato a San Giacomo degli Schiavoni, da anni teatro di splendidi concerti nonché punto di ritrovo per tanti giovani appassionati di musica dal vivo.

Ripercorriamo brevemente i momenti salienti della storia della band .

I “Chilafapuliska “ nascono nel 2007 in Abruzzo, nella “East-coast” italiana , nell’area compresa tra Vasto e San Salvo. Il loro primo EP è del 2009 , s’intitola “Wanna Be” e anticipa l’uscita del primo disco “Mo(l)to sexy quasi hard “.

Nel 2015 vede la luce il loro secondo album , “Antica terra del dubbio”, grazie al quale la band raggiunge una maggiore popolarità. Il loro sound si caratterizza per la fusione e coesistenza di vari generi, dallo ska al country, dallo swing al punk , rendendo la loro musica trascinante e travolgente. In oltre 10 anni di attività la band condivide il palco con Punkreas, Shandon, Statuto, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Apres La Classe, Rocco Hunt, Vallanzaska, Matrioska, Ska-J, Radici nel Cemento ed artisti internazionali come Alborosie e The Toasters.

A settembre 2019 viene pubblicato il singolo con relativo videoclip “Mary Jane “ nato dalla stretta collaborazione con Roy Paci , che anticipa l’uscita del terzo disco “Goombah”.Il nuovo album, freschissimo di pubblicazione ,prende forma dalle esperienze che i componenti della band hanno vissuto in giro per il mondo. Il titolo non è altro che lo slang naturalizzato di “cumpà”, termine con il quale in Abruzzo si indica un amico stretto. I goombah erano gli italiani immigrati che con umiltà e sudore provavano ad iniziare una nuova vita in terra straniera. Con il tempo prende purtroppo connotazione negativa e viene utilizzato dagli americani, con un senso a metà tra disprezzo e paura, per indicare esponenti di società mafiose o delinquenti di origine italiane.

In questo disco si parla di attualità, affari di stato, denuncia sociale verso la società sempre più priva di umanità verso il singolo individuo ma non solo: si respira anche aria frizzante, positiva e benevola , colma di messaggi che invitano a vivere con ottimismo senza prendersi troppo sul serio.

Questa è la tracklist del disco disponibile sulle principali piattaforme streaming :

01.TESTA E FEMORE feat. PUNKREAS

02.RUDE BOY

03.MACUMBA

04.MARY JANE feat. ROY PACI

05.PERSONALITA’

06.BIG BAMBOO feat. MR. T-BONE

07.PSYCHYO MANETTE

08.SKANKING feat. MR. T-BONE

09.DIABLO SWING feat. TONINO ADELINI (59ERS).

La band è formata dai seguenti membri:

Lorenzo Ilari – voce e chitarra

Andrea Sicuso – batteria

Michele Ilari – basso

Marco La Fratta – chitarra e tastiere

Francesco Sciascia – sax tenore

Simone Smargiassi – sax contralto

Domenico Di Francesco – tromba.

Il disco verrà presentato live il prossimo 23 dicembre al Beat cafè di San Salvo. Per tutti coloro che volessero entrare nel magico mondo di questa band è impossibile mancare. Restate sintonizzati su primonumero.it : nei prossimi giorni seguirà una recensione accurata del disco con annessa intervista ai membri della band.