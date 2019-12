Due pedoni investiti in città, traffico in tilt lungo via Colle delle Api

Il primo incidente nel pomeriggio è accaduto lungo via San Lorenzo, dove un uomo è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il paziente con un codice di media gravita al pronto soccorso di Campobasso.

Il secondo dopo meno di un’ora dal primo, è accaduto in via Cole delle Api. Anche in questo caso è intervenuta sul posto un’ambulanza del 188 e il traffico ha subito notevoli rallentamento con code fino all’altezza della pineta di San Giovannello.

Ma diversi sono stati i piccoli incidenti accaduti in città anche tra ieri e l’altro ieri. Investimenti di pedoni sono stati registrati anche in via Principe di Piemonte, in via Cavour e in via Monsignor Bologna.