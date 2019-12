Due nuove rotture sull’acquedotto, chiusura notturna a Casacalenda

Ancora problemi con l’acqua a Casacalenda. Lo fanno sapere la Sindaca Sabrina Lallitto e l’Amministrazione tramite un post Facebook in cui comunicano che “si sono verificate altre due rotture sulla conduttura idrica”.

La Lallitto punta il dito su un acquedotto comunale in pessime condizioni. “Ormai il sistema intero è un colabrodo. Dal mese di giugno, ad oggi, abbiamo riparato oltre 70 rotture di cui 46 solo nel primo mese.

Sarà nostro primo impegno trovare le economie per il rifacimento dell’intero impianto. Vi chiediamo di avere pazienza se siamo costretti a chiudere il flusso durante le ore notturne ma è necessario per evitare sprechi inutili e soprattutto per far riempire i serbatoi e garantire il servizio durante il giorno”.

Necessario quindi chiudere l’acqua di notte. “Viste le due nuove rotture, chiuderemo anche stasera, sempre dalle 23 alle 6 e saremo costretti a farlo finché sarà necessario”.

Problemi anche col vento a Casacalenda. “Ci raccomandiamo di stare particolarmente attenti poiché da ieri il forte vento ha fatto ingenti danni alle nostre strutture (campo sportivo, scuole, case vecchie e cimitero di sopra che oggi resterà chiuso). Non sostate o parcheggiate vicino agli alberi o in prossimità di potenziali pericoli. Vi preghiamo di prestare attenzione e diffondere il più possibile le informazioni”.