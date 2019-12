Donna travolta da un’auto pirata nella notte, è ricoverata in gravi condizioni

Tragedia nella notte attorno all’una in pieno centro cittadino a Vinchiaturo. Una ragazza di 35 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da un auto. La giovane è stata falciata. L’urto è stato così violento da farla volare per diversi metri. L’auto non si è fermata ed è fuggita via.

Immediata la chiamata al 118, e una folle corsa verso l’ospedale Cardarelli del capoluogo. La giovane è ricoverata in gravi condizioni e la prognosi è riservata.

Sconcerto e stupore nella comunità di Vinchiaturo. Sul posto sono giunti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e per raccogliere eventuali detriti, appartenenti all’auto pirata ed utili per risalire all’identità del colpevole.

Si sta valutando anche la possibilità della presenza di telecamere in zona. E soprattutto in queste ore si sta cercando di capire se ci sono testimoni in grado di fornire elementi importati per risalire al “pirata”.