Ricerche anche a terra

Donna scomparsa a Termoli, si cerca anche in mare: sommozzatori in porto foto

Si sono perse le tracce di una donna di circa 40 anni da ieri: le attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Campobasso, si concentrano anche in porto. I sommozzatori di napoli arrivati in porto per una immersione nell'ambito delle ricerche. Mezzi dei carabinieri anche a terra. Apprensione in città.

Si sono perse le tracce della donna scomparsa ieri, che si sta cercando sia con mezzi a terra che, nelle ultime ore, in mare. Sono arrivati infatti i sommozzatori di Napoli per una immersione nella zona segnalata da un testimone. La donna sarebbe stata notata sulla banchina che separa il porticciolo turistico dal porto, quella “del trabucco”, vicino la Marina di San Pietro. Foto 2 di 2

Le condizioni sono tuttavia pessime: visibilità ridottissima, mentre inizia anche a piovere. seguono aggiornamenti

