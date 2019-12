Dalla piantagione alla tazzina, dal caffè verde al caffè tostato, dal classico espresso agli innovativi metodi di estrazione in filtro manuale: è questo il ricco viaggio sensoriale che si spalanca non appena varcata la soglia della nuova sede di Domingo Caffè, in via dei Gelsi 63 a Termoli. Spiegare che cosa avviene lungo la complessa filiera del caffè per consentire ai clienti di effettuare una scelta d’acquisto in totale consapevolezza e trasparenza: è questo l’obiettivo a cui punta l’azienda.

Nel nuovo showroom infatti sarà possibile assaggiare le varie miscele a disposizione e decidere quella più adatta ai propri gusti, scegliendo tra diversi formati – caffè in grani, cialde, capsule, caffè macinato – tutti rigorosamente​e ​tostati a piccoli lotti, nell’ampia zona di produzione retrostante, ben visibile anche dal punto vendita.

Il trasloco è avvenuto in concomitanza al passaggio dell’azienda dalle mani di Domenico Nuozzi, il fondatore dell’impresa, a quello delle sue figlie, Claudia e Tiziana, affiancate da un team al femminile che dà un’impronta ‘rosa’ alla nuova gestione. Rientrate a Termoli dopo diversi anni trascorsi a Roma, tra studi universitari ed esperienze lavorative, le due nuove leve puntano a rafforzare ulteriormente i valori ereditati dal papà: qualità del prodotto e qualità del servizio, due capisaldi che nel corso di questi anni hanno permesso all’azienda molisana di farsi apprezzare maggiormente ​all’estero che sul posto. Dal Giappone alla Norvegia, da Amsterdam ad Atene, fino al Qatar e all’Arabia Saudita, sono diversi i clienti diretti e i distributori fidelizzati ai prodotti Domingo Caffè che spesso fanno capolino anche in alberghi 5 stelle e ristoranti di pregio.

Ma Claudia e Tiziana ora puntano anche a sensibilizzare il territorio, con l’intenzione di diffondere, attraverso una serie di appuntamenti divulgativi nella propria sede, una maggiore conoscenza del prodotto caffè che, negli ultimi anni, a causa dell’imponente massificazione operata dalle multinazionali del settore, è stata spesso celata o trasmessa poco e male, portando nel tempo ​sia ad un appiattimento nei gusti del consumatore finale​, sia ad ambigue storture nelle scelte commerciali di ristoratori e baristi. Ed è proprio a questi ultimi, i professionisti della caffetteria e della ristorazione, che sarà rivolta la massima attenzione nel cercare di cambiare una visione tanto diffusa quanto incompleta del caffè, troppo spesso considerato mero oggetto di trattativa finanziaria con i grandi e blasonati marchi presenti sul mercato.

Qualità, trasparenza, conoscenza, cura dei dettagli, territorialità, tradizioni familiari: sono questi i valori che si condividono quando si sceglie Domingo Caffè.

Tutto lo staff vi aspetta per un brindisi domenica prossima, 15 dicembre, a partire dalle 15, in via dei Gelsi 63 a Termoli. Sarà possibile acquistare anche originali confezioni regalo per il Natale e ritirare un piccolo omaggio.

Gli orari di apertura al pubblico, a partire dal 16 dicembre , saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Per maggiori informazioni: 347748967, la pagina facebook Domingo Caffè il sito www.domingocaffe.it e l’e-mail info@domingocaffe.it.