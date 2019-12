Due scuolabus nuovi di zecca per i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia. La consegna, chiavi in mano come si suol dire, questa mattina, 19 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele. Pioggia battente che ha ‘battezzato’ i mezzi che potranno trasportare ognuno 40 alunni, più 2 per autista e accompagnatore. Il bando di gara è stato vinto dalla ditta Tessitore di Vasto, presente a Campobasso con il responsabile vendite Danilo Magnanini, accompagnato da Antonio Scarano della Iveco di Torino.

Il sindaco Roberto Gravina si dice soddisfatto per il rinnovo del parco mezzi comunale: “Siamo contenti anche perché abbiamo risparmiato una bella cifra rispetto a quella che era stata paventata all’inizio. Sono stati spesi 158mila euro, ne abbiamo risparmiati circa 40mila rispetto alla prospettiva iniziale e anche alla possibilità di fare un leasing”. Un acquisto resosi necessario per l’obsolescenza di alcuni scuolabus, che tra l’altro l’anno prossimo non potranno più circolare per l’introduzione della normativa anti-inquinamento.

Nel giro di un anno dovrà esserne acquistato un altro: “Per il momento chiudiamo per l’anno prossimo con questi due e nel 2021 dovremo acquistarne un altro. In questo periodo di transizione abbiamo garantito il servizio con un noleggio in attesa dei mezzi nuovi”.