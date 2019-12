A differenza dello scorso anno, ai residenti dei quartieri interessati dalla raccolta differenziata porta a porta non sarà distribuito il calendario 2020 in cui sono riportati nel dettaglio il giorno del conferimento di organico, plastica, residuo secco, vetro e carta.

L’amministrazione comunale ha preferito evitare quello che è considerato un doppio spreco: soldi pubblici (parliamo di 6mila euro) e carta. Chi vuole può scaricare e stampare il calendario dal sito della Sea Servizi e Ambiente spa, la società che si occupa della raccolta dell’immondizia e dello sgombero neve. Ecco il link: http://www.seacb.it.

La novità però ha messo in ansia e scontentato una parte dei campobassani che fra l’altro l’anno prossimo pagheranno di più la Tari, la tassa sui rifiuti. Senza dimenticare che non tutti possiedono il pc o una stampante in casa o hanno competenze tali da riuscire a collegarsi a Internet e stampare il calendario. E in difficoltà potrebbero ritrovarsi soprattutto gli anziani, in particolare quelli soli, che non hanno parenti a cui chiedere di poter provvedere in tal senso.

Tramite i social qualcuno ha sottoposto la questione all’assessore all’Ambiente Simone Cretella: “Questo purtroppo non mi sembra affatto un buon incentivo – il pensiero di Angelo Licameli – soprattutto considerando il fatto che, in una città già restia ai cambiamenti, da poche settimane la “nuova” raccolta differenziata è stata estesa anche a grandi quartieri come San Giovanni. Possibile che su un tema così delicato ci si sia persi per la stampa di un calendario?”.

Qualche giorno e poi si capirà se la mancata consegna del calendario provocherà disagi e avrà ripercussioni sul corretto conferimento dei rifiuti in città, dove nel 2020 la differenziata dovrebbe essere estesa a tutti i quartieri, inclusi Parco dei Pini, centro murattiano e Vazzieri.