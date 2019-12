Non solo l’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia. Si è allungato l’elenco delle Regioni che vorrebbero l’autonomia differenziata: anche Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania hanno presentato la richiesta al Governo.

Quali saranno le conseguenze del federalismo differenziato? E quali sono le intenzioni del Governo Conte bis rispetto a questa riforma? Verrà compiuta definitivamente la scelta di basare il sistema istituzionale su un modello federale o su un modello in cui lo Stato si riappropria di pieni poteri?

Se n’è parlato a Roma oggi, 3 dicembre, al tavolo di lavoro “Il sistema economico italiano tra autonomia differenziata e centralismo burocratico” che si è svolto nella Biblioteca Angelica di piazza di Sant’Agostino. Al confronto, introdotti da Roberto Serrentino (professore di diritto tributario, Università Pegaso di Napoli e direttore di Dimensione Informazione), sono intervenuti il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia; Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute Italia, Matteo Richetti, senatore Commissione Igiene e Sanità, il deputato Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Edoardo Rixi, nonché Salvatore Di Pardo, avvocato campobassano nonchè titolare dello studio legale Di Pardo e promotore dell’iniziativa.

“Abbiamo avviato questa discussione dato che il tema dell’autonomia differenziata è di nuovo sui giornali – ha spiegato Salvatore Di Pardo – Il problema è che lo schema individuato è stato già utilizzato per i Comuni e non ha funzionato per prima cosa perché né i Livelli Essenziali di Prestazione (Lep) né i fabbisogni sono stati individuati e poi perché il fondo di perequazione, che dovrebbe funzionare in modo uniforme sul territorio, non ha dato risorse sufficienti ai comuni, traducendosi in una lesione dei diritti”.

Questa situazione di incertezza sta provocando difficoltà: ad esempio, l’attuale federalismo fiscale ha introdotto meccanismi perversi nella distribuzione delle risorse agli Enti Locali, determinando situazioni di grave crisi nella erogazione di servizi essenziali (apertura asili nido, supporto a soggetti disabili, trasporto). In molti casi, questo meccanismo ha generato indebitamento delle pubbliche amministrazioni per far fronte alla erogazione di questi servizi essenziali.

“Abbiamo intrapreso un percorso chiaro, trasparente, ordinato. Vogliamo responsabilizzare i territori facendo la lotta alle disuguaglianze”, ha assicurato il ministro Boccia.

L’iter insomma è ancora lungo e probabilmente il prossimo anno sarà decisivo. Ma le mosse del Governo saranno fondamentali per evitare “di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del paese”.