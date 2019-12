Questo insolito albero di Natale è stato realizzato da Mauro Natalini, che ha utilizzato solo rifiuti trasportati dal mare, a cominciare dalla plastica. Bottiglie, scarti plasmati dalle correnti, oggetti di varia provenienza cesellati dall’azione delle onde che sono diventati originali addobbi per un altrettanto originale albero, che ha il merito di aver fatto un po’ di raccolta differenziata nell’anno dedicato all’emergenza climatica e all’attenzione per l’ambiente.

“Così ho tolto un ‘granello’ di plastica dal mare e poi la smaltirò in modo differenziato” commenta il “progettista”, sintetizzando con efficacia lo spirito della sua creazione. Non occorre essere artisti e spendere migliaia di euro per centrale spirito del Natale: in fondo il messaggio è anche questo.

Bastano un po’ di fantasia, un pizzico di amore per i dettagli e la giusta dose del senso del bello.

A noi quest’albero è piaciuto molto, e ve lo proponiamo come opera-debutto per il contest fotografico che Primonumero lancia in occasione del Natale 2019.

COME FUNZIONA – Ecco cosa dovete fare: inviare entro il 25 dicembre le fotografie del vostro albero, oppure del vostro presepe, oppure decorazioni, addobbi e luci, vetrine di negozi e angoli domestici realizzati per Natale. Come devono essere? Tradizionali, originali, inediti, rustici, eleganti, piccoli, grandi: quello che volete. Noi pubblicheremo le foto oltre che sul sito anche sulla pagina Facebook e Instagram di Primonumero.

L’autore della fotografia che guadagnerà più mi piace riceverà un bellissimo regalo di Natale da parte di Primonumero.it

Per tutti gli altri vale l’aver condiviso le vostre creazioni. In fondo che Natale è se non si festeggia insieme?

