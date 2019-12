Dalla Collina del benessere ai parcheggi rosa: bilancio dei primi 6 mesi di attività

Tempo di bilanci per l’amministrazione comunale di Riccia. Il sindaco Pietro Testa ha fatto il punto dei primi sei mesi di attività alla guida del Municipio. “Abbiamo realizzato tanti interventi, altri sono in corso di realizzazione, tutti quasi interamente finanziati da fondi regionali”, la sua premessa.

In cima alla lista c’è l’ambizioso progetto della Collina del benessere, che sarà a breve inaugurata, grazie al quale l’intera Contrada Colle della Macchia è stata riqualificata con la creazione di un complesso sportivo multifunzionale che darà la possibilità a tutti i cittadini di avere a disposizione campi da bocce, tennis, basket e ping pong. Al tempo stesso, restando in ambito sportivo, ad agosto è stata rinnovata l’omologazione del campo sportivo ‘G. Poce’ che darà la possibilità a tutti gli sportivi di poter disputare gare federali ufficiali. Sono previsti, inoltre, ulteriori lavori di manutenzione degli spogliatoi.

Non solo. “E’ forte l’impegno da parte dell’amministrazione – sottolinea il sindaco – per far ripartire anche la pallavolo al fine di dare una importante alternativa di sport di squadra ai riccesi. Diversi gli eventi già organizzati per prepararsi ad un torneo misto che, quasi certamente, prenderà il via all’inizio del nuovo anno”.

Numerosi anche i progetti nel settore ambiante. Il Comune di Riccia ha aderito, lo scorso ottobre al progetto promosso da Legambiente, denominato “Vicoli Puliti” che ha visto i bambini ed e ragazzi, insieme ai tanti volontari, impegnarsi nella pulizia dei vicoli riccesi. Inoltre, in paese è stata inaugurata, lo scorso giugno, una seconda Casa dell’acqua, situata nei pressi del Santuario del Carmine. “L’obiettivo non è stato, infatti, solo quello di fornire un servizio costante e salutare ai cittadini riccesi – spiega Testa – ma soprattutto di ridurre la produzione di rifiuti derivanti dall’imbottigliamento in polietilentereftalato (PET) dell’acqua, ovvero nelle tradizionali bottiglie in plastica che presentano un indice di inquinamento altissimo”.

E ancora: sono terminati i lavori per la realizzazione del quinto lotto cimiteriale, istituti i ‘parcheggi rosa’per “promuovere maggiore sensibilizzazione nei confronti delle donne in gravidanza, a dimostrazione della forte attenzione da parte dell’amministrazione per le fasce da tutelare come quella delle mamme ed in generale, verso le fasce più deboli ( minori, anziani, disabili)”.

Fondamentali gli interventi compiuti in tema di edilizia scolastica ed efficientamento energetico dei plessi, al fine di garantire sempre maggiore sicurezza agli studenti e rendere sempre più confortevole la loro permanenza nelle strutture scolastiche.

Da sottolineare, inoltre, le importanti novità introdotte dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, basato sul principio della tariffazione puntuale, un sistema di calcolo che permette di pagare in base alla quantità di rifiuti conferiti.

Sono tanti i cambiamenti introdotti anche dal nuovo Comandante della Polizia Locale Donato Sangiorgio, tesi ad una totale riorganizzazione di questo strategico settore dell’amministrazione e puntando al miglioramento e potenziamento dei servizi sul territorio, attraverso una intensa attività di prevenzione e repressione.

Una particolare attenzione è stata rivolta al patrimonio storico ed architettonico del paese al fine di valorizzarlo e farlo conoscere all’esterno. Partiranno a breve i lavori del Castello De Capua, un progetto da 400 mila euro, di cui i due terzi finanziati da fondi regionali, per intervenire e riqualificare il bene restaurato ormai trenta anni fa.

“La conoscenza delle nostre bellezze al fine di stimolare turismo e cultura soprattutto nei luoghi interni, lontani dai grandi flussi turistici – ricordano dall’amministrazione – è alla base del progetto Made in Land che vede Riccia partner insieme al GAL Molise, alla Regione Marche, al Comune di San Leo, all’ente d Gestione per i Parchi e la Biodiversitá della Regione Emilia Romagna e alla Croazia: un progetto che prevede la realizzazione di un Eco Museo virtuale del Fortore, finanziato con oltre 200mila euro”.

Altro traguardo raggiunto è rappresentato dalla firma, lo scorso novembre, del disciplinare di concessione del finanziamento dell’importo di 400mila euro per la riqualificazione del Bosco Mazzocca. Al centro del restyling l’area turistico ricreativa del Bosco, attraverso la rimozione dei cavi aerei, la sistemazione dell’impianto elettrico e la messa in sicurezza della zona.

Il Comune di Riccia, inoltre, ha di recente ottenuto un finanziamento per ii lavori di messa in sicurezza della strada di collegamento Bosco Mazzocca – Pianella, Bosco Mazzocca – Strada Statale 212. “Obiettivo prioritario è quello di fare della sicurezza stradale uno dei punti fermi dell’ azione amministrativa”, aggiunge il sindaco.

Infine, le azioni in ambito sociale. Per la prima infanzia sono stati riattivati il micronido comunale e tre classi primavera “al fine di offrire cura e sostegno sia ai piccoli che alle loro famiglie”.

Per andare incontro alle esigenze dei ragazzi sono stati organizzati il campus estivo e il servizio denominato ‘SOS compiti’.

A favore dei disabili sono stati attivati diversi servizi come la logopedia, la musicoterapia ed interventi assistenziali e riabilitativi attivati con il fondo per la non autosufficienza. Di rilevante importanza anche il progetto Comune-mente, attivato per dare supporto a bambini e ragazzi con problemi di apprendimento (DSA e BES). Si tratta di un laboratorio metacognitivo che promuove un efficace metodo di studio, partendo dagli stili cognitivi e di apprendimento degli studenti.

Un interesse particolare sempre rivolto agli anziani che hanno l’opportunità di condividere uno spazio ludico e ricreativo come quello del Circolo degli anziani e del Circolo delle donne, dove poter trascorrere il proprio tempo serenamente ed in compagnia e vincere quel senso di solitudine che spesso subentra bella terza età.

Inaugurata, inoltre, qualche giorno fa, l’aula studio situata in Via Berengario Amorosa, messa a disposizione dall’amministrazione per gli studenti universitari, condotta in autogestione e destinata allo studio e all’aggregazione culturale. Aula che insieme alla Biblioteca comunale, nella quale settimanalmente vengono tenuti incontri e lezioni di approfondimento su molteplici temi culturali rappresenta un ulteriore segnale che questa amministrazione vuole dare agli studenti, migliorando tutti i servizi ad essi dedicati.