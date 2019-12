L’accento è inconfondibilmente della bassa piacentina. Ma l’amore per la nostra terra è altrettanto forte e spiccato: tra i cavalieri ‘al merito della Repubblica Italiana’ c’è anche il maresciallo maggiore Cristiano Cerioni, al comando da qualche anno della stazione dei carabinieri di Sant’Elia a Pianisi.

L’emozione è tanta, il salone di rappresentanza della Prefettura di Campobasso è colma di gente: “Sono onorato di essere stato insignito con questa onorificenza, ancora non ci credo – confessa Cerioni –. Con il tempo mi renderò conto di quello che oggi ottengo, per me si tratta di una gratificazione per l’attività che svolgo e per quello che faccio quotidianamente. Sono felicissimo e molto emozionato, non me l’aspettavo. Mi rendo conto che è una cosa molto particolare, sia per me che per i miei familiari”.

Commozione, orgoglio, quando viene scandito il suo nome e la nomina a cavaliere è cosa fatta, consegnato direttamente dal sindaco del ‘suo’ paese, Biagio Faiella, accompagnato dai primi cittadini di Macchia Val Fortore, Gianfranco Paolucci e di Pietracatella, Luciano Pasquale, che hanno proposto l’onorificenza. Si diceva delle origini del maresciallo maggiore: “Io sono di Piacenza e per motivi familiari ma anche personali, perché io amo molto il Molise, ho deciso di rimanere qui e di svolgere a Sant’Elia la mia attività. Poi il futuro vedremo cosa ci riserverà”.

Cerioni si è arruolato nel 1992, 27 anni fa, scegliendo con una certa fermezza la sua carriera: “Ho voluto fare il carabiniere, che cerco di svolgere con i valori propri dell’Arma e con un occhio sempre rivolto al cittadino e al sociale. Ho scelto di fare il comandante di stazione, ruolo che svolgo attualmente, mi onoro di farlo qui in Molise da qualche anno. L’ho fatto in Puglia, in provincia di Foggia, a Roma, e proseguo la mia attività a Sant’Elia a Pianisi. Oggi penso sia il coronamento anche per l’attività che ho svolto”.

Nel corso della cerimonia sono stati insignite anche altre tre persone. Titolo di ufficiale al dottor Nicola Zio, direttore della filiale Bcc di Guglionesi. Insigniti come cavalieri il professor Guido Cavaliere, presidente regionale del Coni e il geometra Mario Macchiarola, imprenditore di Campobasso.

“Le onorificenze hanno un valore grande – ha tenuto a sottolineare il prefetto Maria Guia Federico –. Il messaggio fondamentale è il seguente: vivere nelle regole e onestamente paga. Lo ripetiamo ogni anno, speriamo di veicolarlo anche attraverso la stampa. Vogliamo trasmettere valori importanti e mi rivolgo ai nostri giovani: vivere rispettando le regole, mettendo da parte droga, alcol, alta velocità, dà molte più soddisfazioni e permette di realizzare i vostri sogni”.