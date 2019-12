Dal 10 al 17 dicembre sarà celebrata la seconda edizione della ‘settimana della cultura dell’olivo e dell’olio’, dedicata ad uno dei prodotti dell’eccellenza molisana: ad ospitare l’evento sarà l’Istituto Tecnico Agrario dell’Omnicomprensivo di Larino che aprirà le sue porte per sette interi giorni con eventi dedicati a scolaresche (la mattina) e cittadinanza (il pomeriggio).

Protagonista d’eccezione sarà l’olio extravergine di oliva che sarà al centro di incontri tematici e festeggiamenti, in vista del 25esimo anniversario della nascita dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, cui il Comune di Larino dedicherà una festa martedì 17 dicembre.

Diverse le proposte messe in campo dall’unico Istituto Tecnico Agrario della Regione: agli studenti saranno somministrati mini corsi di avvicinamento all’analisi sensoriale degli oli EVO, mezzo indispensabile per la determinazione della loro qualità, delle brevi lezioni sulla storia dell’olivo e dell’olio, una visita guidata all’impianto sperimentale dell’Istituto, per comprendere le singole fasi di lavorazione e, per finire, l’immancabile e salutare merenda pane e olio.

Il tardo pomeriggio, invece, sarà riservato alla cittadinanza, ai consumatori ed ai produttori cui saranno destinate lezioni tematiche sulle ultime innovazioni di processo nel settore oleario e sull’attività preziosa svolta dei gruppi panel, quest’ultima con l’apporto dei relativi capi panel dell’Arsarp, a cui farà seguito una degustazione guidata di oli monovarietali del Molise. Tutte le attività vanno programmate e sono completamente gratuite. Per informazioni visitare il sito