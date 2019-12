Cultura della lettura, incontro per i bimbi alla Caritas

La Caritas diocesana di Termoli – Larino e l’associazione Nati per Leggere Molise mettono insieme le proprie forze e le proprie competenze per diffondere la cultura della lettura per i bambini fino a sei anni nella consapevolezza che questo possa essere uno strumento prezioso per rinsaldare la relazione adulto – bambino, favorire lo sviluppo del linguaggio e promuovere forme nuove di incontro, socializzazione e integrazione.

Allo stesso tempo questa alleanza, che può rispondere in maniera adeguata alla crescente povertà educativa diffusa anche nel nostro territorio, sostiene le famiglie e diventa occasione per far svolgere al bambino attività appassionanti ed allo stesso tempo formative.

In occasione del Natale, alla Caritas diocesana di Termoli – Larino (piazza Bisceglie, 1 a Termoli, nel centro storico) verrà promosso un incontro di lettura per bambini in età prescolare.

L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre alle ore 17. Per maggiori informazioni: 0875.701401 o segreteria@caritastermolilarino.it.