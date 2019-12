Controlli anti droga, trovati due uomini con hashish, cocaina ed eroina

I carabinieri di Termoli hanno trovato due uomini con della droga addosso, durante una perquisizione avvenuta a un posto di blocco in un’area di servizio sulla statale 16 sabato notte. I militari Sezione Radiomobile della Compagnia hanno fermato un’auto sospetta e i controlli hanno dato loro ragione.

Il 40enne di Termoli che era alla guida aveva circa cinquanta grammi di hashish nella ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altra persone, un 39enne molisano, aveva invece circa due grammi di eroina e cocaina. Se l’è cavata con la segnalazione in Prefettura come assuntore. La droga rinvenuta è stata immediatamente sequestrata.

L’attività anti-droga dei Carabinieri della Compagnia di Termoli è stata effettuata con numerose pattuglie, in uniforme e in abiti civili, sulla costa molisana, anche per prevenire reati contro il patrimonio e quelli in materia di stupefacenti, così da garantire un week-end tranquillo alla cittadinanza.

Allo stesso modo i carabinieri hanno operato all’inizio della settimana, in concomitanza della riscossione delle pensioni e della tredicesima.