Finora la risposta all’invito che Primonumero.it ha fatto ai suoi lettori per condividere le decorazioni e gli addobbi natalizi è stata sorprendente. Tante le fotografie che ci state inviando: alberi addobbati con originalità, decorazioni fatte in casa con amore e pazienza, presepi affascinanti.

L’album “Decorando il Natale”, che potete vedere sui nostri social (Instagram e Facebook) ha superato quota 120, mentre altre immagini continuano ad arrivare e saranno aggiunte.

Quindi grazie per voler condividere le vostre emozioni e le vostre creazioni, ma qualche regola da tenere a mente: i termini per inviare le fotografie (una sola ciascuno) scadono venerdì prossimo, 20 dicembre, alle ore 24. Per quella data il contest sarà chiuso e le immagini inviate in seguito non potranno più essere pubblicate.

Per “votare” la foto che vi piace di più e farla votare dai vostri amici, invece, c’è tempo fino a giovedi 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il vincitore del contest, al quale Primonumero.it regalerà uno smartphone, sarà ufficializzato il giorno successivo, il 27 dicembre. Buona scelta a tutti!