Consigli di quartiere, M5S contro maggioranza: “Strumento già morto”

Fa discutere l’approvazione, lunedì mattina 30 dicembre in consiglio comunale, del regolamento per l’istituzione dei consigli di quartiere a Termoli, chiamati a proporre e stimolare l’azione del consiglio comunale. I consigli di quartiere si dovrebbero riunire due volte al mese, mentre le assemblee almeno due volte l’anno.

Ma le opposizioni, pur condividendo l’istituzioni, hanno contestato il fatto che a occuparsi dell’istituzione e delle nomine dei rappresentanti sarà lo staff del sindaco e quindi Remo Di Giandomenico e Antonio Franzese, collaboratori a titolo gratuito di Francesco Roberti, sebbene quest’ultimo abbia smentito che sarà così e che dopo l’istituzione sarà lui stesso a seguire l’operato dei consigli di quartiere.”

Nel giorno in cui viene approvato, in Consiglio Comunale, uno strumento di democrazia diretta e partecipata, come l’istituzione dei Consigli di Quartiere, lo stesso strumento muore perché gestito di nuovo dalla politica” afferma il Movimento Cinque Stelle di Termoli.

“Sentire il nome Di Giandomenico e Franzese, quali delegati dal Sindaco per essere il tramite tra lui e i cittadini ha fatto sobbalzare tutti i consiglieri comunali, soprattutto quelli di maggioranza che dopo lo stupore si sono accodati come sempre al volere del Sindaco – proseguono i grillini -. In nessun articolo del regolamento dei Consigli di Quartiere, fatto in mesi di grande lavoro in commissione, è scritto che ci devono essere degli intermediari tra i cittadini e il sindaco. Abbiamo chiesto ripetutamente che la politica rimanesse il più possibile fuori da questo strumento di partecipazione, invece entrano a gamba tesa due personaggi che con il loro spessore politico, possono comunque influenzare le scelte dei cittadini in base anche allo schieramento politico a cui appartengono”.

In assise sia Daniela Decaro che Nick Di Michele del M5s, nonché Andrea Casolino del centrosinistra, hanno espresso forti perplessità dopo l’illustrazione dei consigli di quartiere da parte di Nicola Malorni.

I Cinque stelle tuttavia hanno rimarcato anche altre frizioni emerse durante la sedutaa. “Ma non è l’unico colpo alla democrazia a cui abbiamo dovuto assistere. Anche oggi, come in altri consigli, dopo 4 mesi dalla presentazione di una nostra mozione, in questo caso quella sul bilancio partecipato, ci è stato chiesto di ritirarla perché superata dall’approvazione dei Consigli di Quartiere. Purtroppo, la differenza culturale (cit. Montano) di questa maggioranza sorda e il nostro essere collaborativi, porta in risalto il fatto che non riescono neanche a comprendere ciò che scrivono e non sanno neanche leggere le nostre proposte. Il bilancio partecipato e i consigli di quartiere sono due cose diverse che possono viaggiare insieme, ma hanno bisogno ognuno di un proprio regolamento. Il bilancio partecipato può essere usato nei consigli di quartiere ma non solo li perché appunto è uno strumento che va da solo a prescindere dall’esistenza di altre forme di partecipazione.

In questi primi mesi di amministrazione Roberti, abbiamo cercato di essere propositivi e collaborativi, trovando nelle commissioni, la massima disponibilità da parte della maggioranza, salvo poi tradire questo finto spirito propositivo durante i consigli comunali. Così dal primo giorno la nuova amministrazione ha bocciato ogni nostra proposta che riceveva pareri favorevoli a chiacchiere. Se questo è il trattamento che meritiamo e soprattutto meritano le migliaia di cittadini che ci hanno dato fiducia con il loro voto, allora siamo costretti a cambiare atteggiamento”.