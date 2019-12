Concorso pubblico per assumere 2 vigili urbani: domande entro il 25 gennaio 2020

Sono due i posti da istruttore di polizia locale messi a bando dal Comune di Guglionesi. Il segretario comunale Gabriella Conti ha firmato la determina con relativo concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e part-time (30 ore settimanali) di 2 posti da vigile urbano, inquadrati nella categoria C.

Le domande si devono presentare a mezzo pec, posta certificata, entro il 25 gennaio 2020. Sul sito del comune di Guglionesi l’avviso integrale che gli interessati possono consultare.

Questo è il primo concorso per dipendenti comunali dopo molti anni e, come prevedibile, i candidati saranno numerosi.

Tra i requisiti per partecipare al concorso figurano il diploma di scuola secondario di secondo grado, ovvero la maturità, la cittadinanza italiana, aver compiuto 18 anni di età, non essere stato licenziato da un pubblico impiego, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali. E ancora: non aver riportato condanne penali nè avere procedimenti in corso ostativi all’assunzione. Richiesta anche la conoscenza della lingua inglese e la patente di guida categoria B.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Guglionesi.