Gli sprechi

Comunità montane, la giunta Toma non stacca la spina: soppressione rinviata a fine 2020

Gli enti, messi in liquidazione dal 2011 e attualmente commissariati, resteranno in vita fino al 31 dicembre 2020. A deciderlo il governo regionale in una delibera approvata qualche giorno fa. Mentre i dipendenti tirano un sospiro di sollievo, per le casse pubbliche di palazzo Vitale è rimandato il risparmio di soldi pubblici che la cancellazione avrebbe comportato.