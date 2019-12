Commissario sanità, Capigruppo maggioranza: “Roberti solleciti il governo”

I capigruppo in consiglio comunale di Lega Salvini Molise, di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, dei Popolari per l’Italia, di Diritti e Libertà e di Siamo Termoli nel Futuro Roberti Sindaco hanno presentano un ordine del giorno per chiedere al Sindaco di Termoli e alla Giunta Comunale a sollecitare il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché, sentiti i ministri della Salute e del Mef, affinché nomini quale Commissario ad Acta per il Piano di Rientro Sanitario per il Molise il Presidente della Regione in carica Donato Toma.

L’odg firmato da Rinaldi (Forza Italia), Ciarniello (Lega), Di Brino Fratelli d’Italia), Sabella (Diritti e Libertà), Aufiero (Popolari per l’Italia), Balice (Siamo Termoli nel futuro) arriva pochi giorni dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito come non esista incompatibilità fra il ruolo di governatore e quello di commissario ad acta per la Sanità.

La palla è quindi in mano al governo Conte, cui la maggioranza Roberti intende mettere pressione per favorire la nomina di Toma.