Sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata. Un infarto fulmineo, poi l’autista dell’ambulanza si è accasciato sul volante perdendo il controllo del mezzo di soccorso che stava guidando. Sono le prime ricostruzioni sull’incidente avvenuto oggi – 12 dicembre – verso le 11 sulla statale 17, all’altezza del bivio per San Massimo.

Il mezzo era da poco partito dall’ospedale di Isernia e stava viaggiando in direzione Campobasso. Era diretto all’ospedale Cardarelli, dove doveva essere ricoverata la paziente trasportata a bordo, un’anziana donna colpita da ictus, e che forse doveva essere destinata alla stroke unit da poco aperta al terzo piano del nosocomio di contrada Tappino.

Poi l’ambulanza è uscita fuoristrada. Lo schianto contro il guardrail che costeggia la carreggiata nei pressi di una vecchia casa cantoniera trascinato fino al muretto che ha frenato la corsa della macchina di soccorso.

A bordo, oltre all’autista (M.I. le sue iniziali) e alla paziente, c’erano un operatore dell’associazione Isernia Soccorso, un medico e un infermiere. Sono rimasti feriti dopo l’impatto e trasportati al pronto soccorso di Isernia. Tuttavia, i più gravi sono l’autista e la donna: M.I. sta lottando tra la vita e la morte, critiche anche le condizioni della donna in lettiga. Entrambi sono stati trasportati dal 118 in codice rosso al Cardarelli,

Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dal 118 per soccorrere i feriti, anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bojano. Oltre a regolare il traffico sulla statale, i militari guidati dal tenente Pica hanno raccolto i primi elementi per ricostruire la dinamica di un episodio che non solo ha i contorni della tragedia, ma che mette di nuovo in luce tutte le falle del sistema sanitario regionale e i ‘buchi’ nella rete dell’emergenza urgenza.

Nè è da escludere che l’infarto che ha colpito l’autista sia stato causato dall’eccessivo stress dovuto al lavoro in un comparto, quello della sanità, martoriato in questi ultimi tempi. Probabile perciò che la magistratura voglia vederci chiaro sull’impatto.