LE PREVISIONI PER IL MOLISE

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

La prima parte della mattinata sarà caratterizzata da cieli soleggiati in gran parte della regione sebbene non mancheranno addensamenti nuvolosi in basso Molise e nella zona del Molise centrale. La foschia delle ore iniziali di oggi cederà il passo a un debole ma graduale annuvolamento che renderà da coperto a molto nuvoloso il cielo. Temperature nella media stagionale con punte massime di 8-10 gradi sulla costa e valori minimi fino a -2 in alto Molise. Venti deboli.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Pioggia debole su quasi tutta la regione e cielo coperto anche durante il resto della giornata renderanno questo giovedì particolarmente instabile. Il lieve miglioramento che si andrà registrando col passare delle ore lascerà ampi addensamenti nuvolosi ovunque con punte di umidità relativa molto elevate (fino al 100%) e foschia soprattutto nell’area frentana. Il persistente afflusso di correnti miti sciroccali porterà un aumento delle temperature rispetto a mercoledì.

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Al mattino nubi sparse e foschia. Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da instabilità con piogge moderate e cieli grigi quasi ovunque. Pioggia moderata nell’area del Matese e nell’alto Molise. Nubi, foschia e nebbia in basso Molise nella seconda parte di oggi. Prosegue l’aumento delle temperature – decisamente sopra le medie stagionali – con valori massimi diffusi tra 12 e 14 gradi nelle ore centrali della giornata