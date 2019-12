Dal 16 al 22 dicembre Campobasso risuonerà con le armoniche note dei canti natalizi che prepareranno la città per la festività più amata dai bambini. Si chiama ‘Chiese in musica’ la rassegna di cinque appuntamenti del Conservatorio di Musica ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso con la collaborazione dell’Amministrazione comunale ed alla cortese ospitalità di P. Luigi, Don Franco, Fra Giancarlo, Don Giovanni e Don Vittorio. L’obiettivo è “portare la musica in ogni quartiere per avvicinare ed includere il maggior numero di persone e per sottolineare la penetrazione culturale che da sempre contraddistingue la nostra Istituzione”, ha commentato il direttore Vittorio Magrini.

“Chiese in Musica vuole unire il fascino delle chiese di Campobasso all’incanto della musica. Un calendario di concerti che avranno luogo nelle chiese cittadine nel periodo di Natale 2019 – ha aggiunto il professor Giulio Costanzo, coordinatore degli eventi – Chiese non solo come luogo di culto, ma anche di aggregazione e di identità dei quartieri della città. L’edificio-chiesa realizzato negli ultimi decenni nelle periferie italiane riveste un ruolo cruciale per l’identità storica di interi quartieri. Così la musica, che identifica l’ascoltatore con la propria storia e lo fa appartenere al proprio territorio ed è capace di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e variegato, valorizzando i luoghi dove trova esecuzione. Un ciclo di appuntamenti di scambio culturale e artistico”.

Qui il calendario con tutti gli appuntamenti in formato pdf.