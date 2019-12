Chaminade, lungo stop di campionato: si torna in campo il 18 gennaio

La Divisione Calcio a 5 ha programmato una lunga sosta di campionato, le formazioni di Serie B torneranno in campo solo il 18 gennaio. Per la Chaminade è tempo di recuperare le energie fisiche e mentali. I molisani hanno chiuso il 2019 a quota 23 punti in vetta alla graduatoria in concomitanza con il Capurso.

Proprio contro la formazione della provincia di Bari Oriente e soci hanno rimediato l’unica sconfitta del girone di andata caratterizzato due pareggi e sette vittorie. Mister Tavone ha tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione: “Sono soddisfatto dei risultati ottenuti fino a questo momento ma sono anche consapevole che il cammino è ancora lungo”.

In ogni gara la Chaminade ha dovuto fare i conti con delle assenze, mister Tavone ha dovuto sempre lasciare in tribuna qualche giocatore non per scelta tecnica: “Stiamo sfruttando questa sosta per recuperare alcuni giocatori infortunati, per il girone di ritorno contiamo di avere l’organico al completo”.

In fase di recupero l’universale Paulinho, lontano dai campi dal 16 novembre in occasione della trasferta di Canosa. Lo staff medico rossoblù è al lavoro con capitan Oriente, spesso bloccato da un risentimento muscolare, e Ruscica alle prese con un problema alla caviglia. Vacanze di Natale a casa per Gonzalez che nel frattempo sta recuperando da un rush finale particolarmente dispendioso se consideriamo l’assenza dell’altro centrale della squadra Passarelli assente prima per infortunio poi per squalifica.

Queste defezioni hanno caratterizzato la prima parte della stagione ma il trainer molisano guarda il bicchiere mezzo pieno: “Siamo stati sfortunati per i tanti infortuni ma questo ci ha permesso di rafforzare il gruppo. Ogni giocatore chiamato in causa ha dato il suo contributo fondamentale per il raggiungimento del piazzamento in classifica”.