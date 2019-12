Centro per l’Impiego all’ex caserma, Roberti: “Risparmio per il Comune”

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha confermato l’intenzione della sua Amministrazione di dedicare agli uffici del Centro per l’Impiego il piano terra della vecchia caserma di via Martiri della Resistenza, come per altro scritto nei giorni scorsi da primonumero.it.

“Il Centro per l’impiego di Termoli avrà una nuova e definitiva sede. Da parte mia i ringraziamenti – afferma Roberti – sono rivolti all’assessore regionale Luigi Mazzuto che con noi ha condiviso il percorso che ha portato a individuare nell’ex caserma dei carabinieri di via Martiri della Resistenza la nuova sede per il Cpi”.

Secondo il primo cittadino “dopo diversi sopralluoghi tenuti insieme alle due strutture, quella comunale e quella dell’assessorato regionale, si è definitivamente deciso di optare per questa scelta che potrà ospitare i nuovi uffici e portare in centro uno sportello in cui, giornalmente, si recano molti utenti in cerca di lavoro. Un servizio che merita ogni tipo di attenzione da parte di noi amministratori e per il quale abbiamo fin da subito cercato di individuare la soluzione più idonea. Il piano terra della struttura di via Martiri della resistenza sarà così messa a disposizione del Centro per l’Impiego e garantirà una considerevole riduzione di spesa per le casse comunali”.

Prima di farlo però occorrono dei lavori per i quali il Comune ha stimato una spesa di 400mila euro candidando il progetto all’ottenimento di fondi regionali.