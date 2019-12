Cenone di San Silvestro, al Binario dei Sapori un menù prelibato

In occasione del cenone di San Silvestro del 31 dicembre prossimo il ristorante ‘Il Binario dei Sapori’ di via XXIV Maggio offre un menù da leccarsi i baffi.

Si comincia con l’entrèe di benvenuto e prosecco per poi continuare con gli sfizi di mare. Quindi si passa ai cecatelli con crema di pistacchi, gamberi e calamaretti.

Ancora un primo con rigatoni freschi, tagliati al bronzo con cicale e scaglie alla tartufo.

Si passa al secondo con un trancio di ombrina in crosta con caponata di verdure e vellutata di zucca mantovana. Non può mancare il cotechino con lenticchie di Colfiorito.

Il dessert sarà un cremoso al cioccolato, torrone e miele. L’intera cena sarà innaffiata da vino bianco e rosso, spumante brut.

Il costo è di 70 euro con gradita prenotazione, mentre è possibile fare il menù di carne ma su prenotazione.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere a ‘Il binario dei sapori’ in via XXIV Maggio 12 a Termoli oppure chiamare i numeri di cellulare 348 61 06 643 o in alternativa a 348 09 90 633, ed è possibile inoltre scrivere una mail a ilbinariodeisapori@gmail.com oppure visitare la pagina Facebook ‘Il binario dei Sapori’.