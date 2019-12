Carreggiata ridotta e incidenti: lunghe code sulla A14

Ancora giornata di forti disagi sull’autostrada A14, specie sul tratto abruzzese, a causa di lavori, chiusure di corsie, incidenti e auto in panne. In particolare nel primo pomeriggio è stato chiuso il tratto della A14 chiuso, tra Val di Sangro e Lanciano (in provincia di Chieti), direzione nord, per un incidente, avvenuto al chilometro 420, che ha visto coinvolte due auto.

A causa dello scontro sono stati registrati quattro chilometri di coda, in aumento, tra Abruzzo e Marche, proprio in un punto già caratterizzato da code e ingorghi a causa del sequestro dei viadotti. Sul posto sono intervenuti il 118, anche con l’elicottero, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade.

Ma non è tutto. Lunghe code sono state segnalate fra lo svincolo di Pescara Ovest-Chieti e quello di Pescara sud-Francavilla, fra Vasto Sud-Montenero e Vasto Nord-Casalbordino, sempre a causa della riduzione della carreggiata.

Nel primo pomeriggio inoltre un veicolo in avaria è stato segnalato fra Ortona e Francavilla, con conseguenti ulteriori rallentamenti per la circolazione. Problemi quindi soprattutto per chi sta lasciando il Molise dopo aver trascorso in famiglia il Natale e ora ha esigenza di tornare al nord per motivi di lavoro o studio.