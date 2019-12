Carni.it offre un’ampia selezione di carni pregiate, tutte rigorosamente italiane, offrendo ampio spazio anche ai produttori locali, con carni di pollo, tacchino, vitello, agnello, suino e coniglio, oltre agli arrosticini di castrato e alla salsiccia dolce, piccante o con fegato di produzione propria secondo tradizione locale.

Grazie all’esperienza di Giacinto, maturata in oltre 40 anni di lavoro, Carni.it seleziona solo le carni di primissima scelta per offrire una soluzione pratica, sicura e gustosa alle vostre esigenze, in grado di soddisfare anche i palati più sopraffini. Carni.it sceglie scrupolosamente le carni migliori, italiane, controllate dalla nascita e garantite da certificati di qualità, per una clientela sempre più soddisfatta.

di 8 Galleria fotografica Carni.it









Carni.it pensa a voi e vi risolve la giornata, dalla colazione alla cena, grazie alla vasta scelta di prodotti artigianali e tipici puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno!

Questo Natale metti in tavola la qualità! Fai un regalo di gusto, scegli i tuoi preferiti nella vasta gamma di prodotti artigianali disponibili, crea il tuo cesto personalizzato e Carni.it lo confezionerà per te! Se invece non riuscite a decidere tra dolci, salumi, formaggi, salsiccia e cotechino di produzione propria, potete optare per un buono regalo a partire da 10€!

Seguite il calendario per essere aggiornati sugli orari di apertura durante le feste.

Carni.it la trovate a Termoli in via Corsica 6/8 ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16:30 alle 20.00. Per informazioni o prenotazioni potete contattare il numero 0875/707300, visitare il sito www.depaolacarni.it o scrivere una e-mail a info@depaolacarni.it

Carni.it è anche social, potete seguire tutte le novità e restare informati anche su Facebook e Instagram.