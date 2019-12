Capodanno in piazza: vietati botti e vendita di bevande in vetro

Botti vietati a Termoli in occasione del Capodanno in piazza. Lo ha deciso il sindaco Francesco Roberti che ha firmato nelle scorse ore una apposita ordinanza con la quale vieta l’utilizzo di materiale esplodente non solo in piazza Monumento, dove si terrà l’evento capodanno in piazza ma anche in un raggio di almeno 100 metri che comprende anche l’intero corso Nazionale fino all’intersezione con via Roma e tutte le aree pedonali del centro, compreso il borgo antico per i giorni del 31 dicembre 2019 del primo gennaio 2020.

Ma oltre ai botti e ai petardi saranno vietati anche la vendita o la cessione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche oltre a superalcolici in bottiglie, lattine, contenitori e bicchieri di vetro in esercizi pubblici quali bar, ristoranti, discoteche, pub, oltre che negli esercizi al dettaglio alimentare, nelle postazioni ambulanti e nelle attività artigianali che sono autorizzate alla vendita di bevande.

Resta invece consentita nella stessa area del centro la somministrazione in bicchiere di vetro di qualsiasi bevanda all’interno dei locali autorizzati e nelle loro pertinenze. Negli altri casi è consentita invece la somministrazione di bevande in bicchiere di plastica.

La vigilanza di quanto previsto dall’ordinanza del sindaco Roberti spetta ai titolari dei singoli esercizi. Previste sanzioni per coloro che non si atterranno alle disposizioni e la Polizia Municipale è tenuta all’esecuzione alla vigilanza dell’ordinanza.