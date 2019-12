MARTEDÌ 31 L’ultimo giorno dell’anno si apre all’insegna del bel tempo ovunque grazie a un campo di alta pressione che dal Mediterraneo sta spazzando via il maltempo dei giorni scorsi. Ampi rasserenamenti notturni hanno portato sole sull’intero territorio regionale sciogliendo così anche le gelate notturne. Qualche addensamento, meno innocuo su Campobasso e il Molise centrale, è previsto in serata anche se non si registrerà pioggia. La temperatura, seppur lievemente in risalita, resterà molto bassa e in linea con il periodo invernale. Venti deboli e mare mosso.

MERCOLEDÌ 1 Inizio di giornata segnato da tempo sereno con poche nubi solo sull’area frentana e in parte bassomolisana. Il trend resterà costante in questo primo giorno del 2020: le correnti balcaniche responsabili dell’ondata di freddo e neve sono ormai in attenuazione regalando condizioni meteo più soleggiate in Molise dove continuano a salire le temperature soprattutto nei valori massimi. Se in montagna si arriverà anche a meno 7 gradi ci sarà lo zero termico nel capoluogo mentre si arriverà anche a 12 gradi sulla costa nelle ore centrali di questo primo mercoledì dell’anno. Il mare sarà molto mosso.

GIOVEDÌ 2 Anche oggi i cieli della regione saranno per lo più sereni con una nuvolosità importante solo in basso Molise. Col passare delle ore anche comuni come Larino e San Martino in Pensilis beneficeranno di qualche raggio di sole poi, dopo il tramonto, ci sarà foschia. Previsto anche un lieve abbassamento della temperatura.