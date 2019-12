Campobasso, Njambè ed Energe fanno le valigie. In arrivo l’esterno d’attacco Barlafante

Prima gli addii, poi gli arrivi. Il Campobasso in queste ore è concentrato soprattutto sulle operazioni in uscita: via i calciatori che hanno deluso le aspettative per far posto a qualche rinforzo che dia slancio nel girone di ritorno.

I primi due a fare le valigie sono stati Moussadja Njambè e Antonio Energe. L’attaccante camerunense era stato preso dopo l’ottimo campionato in Eccellenza abruzzese con la maglia dell’Ala Adriatica. Ma si sa, l’Eccellenza non è la serie D e il ragazzo classe ’98 ha trovato molte difficoltà a imporsi. Il tecnico gli ha dato anche un paio di chance da titolare, qualche sprazzo si è visto ma nella maggior parte dei casi non ha inciso poco e niente nell’economia della squadra. Nell’ultimo periodo è stato praticamente messo da parte. E quindi ha rescisso accasandosi col Montegiorgio.

Stessa sorte per Antonio Energe (2000), esterno offensivo cresciuto nella Primavera del Napoli che aveva inviato segnali positivi nel corso delle amichevoli pre-campionato. Ma Mirko Cudini non l’ha quasi mai impiegato, facendolo subentrare soltanto in due circostanze, in pratica due scampoli di partita per lui. Si è trasferito al Chieti, dunque tornerà nel capoluogo da avversario. Entrambi ormai gli ex non si sono allenati in giornata. Si prevede che anche qualche altro possa cambiare aria.

Chi viene e chi va. Per quel che riguarda il mercato in entrata, insistente la voce del possibile arrivo all’ombra del Monforte dell’esterno d’attacco Federico Barlafante. Attualmente in forza al Real Giulianova, è un interessante classe 2000 che tra l’altro lo scorso anno segnò anche una rete molto bella al Campobasso. Andrebbe a rimpiazzare Energe, considerando che si tratta di un under. È chiaro che i tifosi si attendono qualche botto, e nelle prossime ore si dovrebbe muovere più di qualcosa in tal senso… FdS