Campobasso, ecco il portiere Raccichini. Si avvicina la sfida all’ex Farina

Si chiama Matteo Raccichini e fa il portiere. E’ già nel capoluogo ed è destinato a giocarsi il posto da titolare con Natale. Il Campobasso, dopo l’addio di Piero Tano che si è trasferito al Chieti, ha deciso di correre ai ripari per assicurare un altro portiere, sempre under, a Mirko Cudini. Raccichini è un classe 2000 che ha appena rescisso dalla Sambenedettese, squadra con la quale ha giocato due partite quest’anno in serie C. Si spera possa dare un apporto positivo tra i pali.

Meno due alla sfida col Vastogirardi. L’ex Francesco Farina sta preparando la partita nei minimi dettagli e non vuole lasciarsi trovare impreparato dai Lupi. Avrà diverse assenze, tra cui quelle per squalifica di Pettrone e Gentile. Lo stesso tecnico, molisano d’adozione, non siederà in panca dopo l’espulsione di domenica scorsa. “L’ho fatto apposta – ha detto scherzando – altrimenti all’uscita dal tunnel avrei sbagliato panchina... Sarà durissima ma ce la giocheremo. Lupi sempre nel cuore, ma oggi do il massimo per il Vastogirardi”.

Tra le fila rossoblù saranno assenti il difensore centrale Menna e il terzino destro Fabriani. I sostituti naturali dovrebbero essere Sbardella e il giovane Pistillo che così tornerebbe dal primo minuto dopo molte giornate in cui era uscito dai radar. La società spera in una buona cornice di pubblico per chiudere al meglio il 2019 e proseguire la striscia di otto risultati positivi e per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva. FdS

Foto La Gazzetta Rossoblù